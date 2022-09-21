Erdoğan: Ben ekonomistim

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “ekonomist olduğu” görüşünü dile getirirken “Enflasyon aşılamaz bir ekonomik tehlike değildir” yorumunu yaptı. Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta, PBS kanalının konuğu olarak soruları cevapladı.

Indepenent Türkçe’nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’deki enflasyon sorununun nasıl çözülebileceğine” ilişkin soruya karşılık da şunları söyledi:

“Enflasyon aşılamaz bir ekonomik tehlike değildir. Ben ekonomistim. Şu anda yüzde 8, yüzde 9 enflasyonun bile tehdit ettiği ülkeler var. Bizde yüzde 80 var. Biz şu anda 250 milyar dolar ihracatı yakalamış bir ülkeyiz. Benim ülkemde marketlerde raflar boş değil. Ama Amerika’da bile bugün raflar boş, Fransa’da raflar boş, Almanya’da raflar boş. Benim vatandaşım şu anda istediği her türlü ürünü marketlerde bulabiliyor. Örneğin şu anda yeni bir adım attık. O da şu, Tarım Kredi Kooperatiflerimizde ürünler çok çok ucuz fiyatla satılıyor. Bunlar diğer zincir marketlerden çok daha düşük fiyatlı. Bizim için şu anda enflasyon bir sıkıntıdır ama yılbaşından sonra biz enflasyonda da bu sıkıntıyı aşacağız ve yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Şu anda Türkiye’nin büyüme oranı yüzde 7,6. Dünyada şu anda ikinci sıradayız büyümede. Bu da bir şeyi gösteriyor.”