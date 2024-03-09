Erdoğan: Bu son seçimim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart’ta düzenlenecek yerel seçimler ile ilgili olarak, “Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim; çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak” dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) Gençlik Buluşması’nda konuşan Erdoğan, 31 Mart’ın bir dönüm noktası olduğunu dile getirerek, “Ve bu dönüm noktasında tüm İslam dünyasının gözleri Türkiye’de. Türkiye’de ne olacak? Her ne kadar bu bir genel seçim değilse de yerel seçimde gözler, AK Parti’nin bu seçimlerden alacağı netice ne olacak?” sözlerini dile getirdi. Erdoğan, bu seçim önemli olduğu için gençlerin de sorumluluk üstlenmesi gerektiğini dile getirerek, “Onun için tabii çok güçlü bir gençliğe sahip olan davamız, inşallah sandıkları adeta patlatırcasına 31 Mart akşamında o farklı bakanlara gereken cevabı verecektir diye inanıyorum” dedi. Haber Merkezi

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