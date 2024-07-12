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Erdoğan’dan ‘Sayın Esad’a: Bu dargınlık bitsin

12 Temmuz 2024, Cuma 17:00
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye ile yeniden diyalog kurulmasına dair çağrısını tekrarladı, “kırgınlığı aşalım” dedi.

Washington’da gerçekleştirilen 3 günlük NATO liderler zirvesinin ardından bir basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye ile yeniden diyalog kurulmasına dair çağrısını tekrarladı, “kırgınlığı aşalım” dedi.

Erdoğan soru üzerine Suriye ile diyalog konusunda şu ifadeleri kullandı: “Özellikle Sayın Esad’a ‘Ya ülkeme gel veya üçüncü bir ülkede bu görüşmeyi yapalım’ çağrımı iki hafta önce yaptım. Bu konuyla ilgili olarak da Dışişleri Bakanımı görevlendirdim. O da muhataplarıyla görüşmek suretiyle inşallah bu dargınlığı, kırgınlığı aşmak suretiyle yeni bir süreci başlatalım istiyoruz.”

Haber Merkezi

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Davutoğlu: Türkiye’nin itibarını düşürüyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, T24’ten Murat Sabuncu’ya konuştu. Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Beşar Esad’a çağrısı ile ilgili şunları söyledi: “Şimdi düşünün yaklaşık bir yıldır biraz daha fazla, belki de bir buçuk iki yıldır Rusya ve İran’ın tesiriyle Beşar Esad’dan randevu talep ediyor. Bu benim kanıma dokunuyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bir yıl boyunca karşısındaki kim olursa olsun randevu talep ederek ondan bir kabul beklemez. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı onurlu ve eşit düzeyde ilişkiye girer. Türkiye’nin Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ilişkilerinin düzeltilmesini hep savundum. Ama 15 Temmuz saldırısının faili olarak gördüğünüz bir ülkeyle kamuoyuna bir açıklama yapmadan ilişkileri düzeltirseniz, düzeltmeye kalkarsanız edilgen bir tutum takınırsanız karşı ülkeler şunu hep düşünürler. ‘Demek ki Türkiye’nin bileğini bükmek için onu zora sokmak lazım.’ Benzer durum Trump’tan alınan “aptal olma” mektubuyla ilgili. Açık söyleyeyim bunlar Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı makamının haysiyetine yakıştığı kanaatinde değilim.”

Haber Merkezi

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