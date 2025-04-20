Erdoğan KKTC’ye dahi sahip çıkamadı

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, KKTC ve Mavi Vatan’da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

AKP Kıbrıs’ı da gözden çıkardı Öztürkmen, “Sözde ‘Dünya lideri Erdoğan, KKTC’ye dahi sahip çıkamıyor, Türk devletlerine ve Suriye’ye sözü geçmiyor” dedi. Öztürkmen şöyle konuştu: “AKP iktidarı, Türk Cumhuriyetlerinin KKTC’yi tanımalarını sağlayamadığı gibi Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan’ın Kıbrıs’ta Türkiye’yi işgalci sayan anlaşmayı imzalamasını seyretti. Azerbaycan petrokimya devlet firması SOCAR, İsrail’in Münhasır Ekonomik Bölgesi içindeki 1 numaralı lisans sahasında İngiliz BP ile gaz sondajlarına başlıyor. AKP iktidarı şimdi de KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı Cenevre’de Rumlarla müzakereye oturtuyor. Ne planlar yapılıyor, ne tavizler veriliyor, bilmiyoruz” dedi. AA

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