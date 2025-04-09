AKP Kıbrıs’ı da gözden çıkardı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ni “Kıbrıs Cumhuriyeti” olarak tanıdığı ve büyükelçi atadığına dikkat çekerek, “AKP sadece bu ülkenin asırlık birikimini satmakla kalmadı, gündemi meşgul ederken Kıbrıs’ı da gözden çıkardı” dedi.

Uysal, “Alışageldiğimiz bir gerçek var; ülke AKP’nin tayin ettiği bir gündemi konuşurken, vatandaş AKP iktidarı ve Erdoğan’ın suni gündemlerine de maruz bırakılırken ya bir torba yasa ile özgürlükler törpülenir ya bir devlet malı, kamu malı daha peşkeş çekilir ya da AKP’nin beceriksizliği ile bir ‘millî dava’ daha terk edilir! Şimdi de böyle oldu” dedi.

‘Aksakallar Konseyi’ nasıl tepki verdi?

“AKP ve Erdoğan’ın ülkede bugün daha ‘kullanışlı’ gördüğü ‘milliyetçilik’ çerçevesinde propagandasını yaptığı Türk Devletleri Teşkilatı’na danışma kurulu olarak görev yapan, başkanlığını AKP’nin eski başbakanı Binali Yıldırım’ın yaptığı ‘Aksakallar Konseyi’ bu feci durum karşısında nasıl tepki verdi?” diye soran Uysal, “Ülkenin güvenliğini yıllar önce ‘Geri Kabul Antlaşması’ ile 6 Milyar avroya satan AKP, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığını kaça sattı? Unutmayın; AKP için bir millîdava, bir beka meselesi, bir memleket meselesi yoktur! AKP için varsa yoksa Erdoğan’ın güvenliği önceliktir. Ama bilin; ne bu ülkeden ne Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden vazgeçeriz” değerlendirmesinde bulundu.

Ankara - Mehmet Kara

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