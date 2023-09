Erdoğan: Maaşlar fiyatlara yetişemiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, “Ağustos ayı verileri ile birlikte yıllık enflasyonun yüzde 56 yükselmesi, hayat pahalılığı ile mücadelemizi daha sıkı yürütmemiz gerektiğine işaret ediyor. Hiç şüphesiz bu uzun, zorlu ve sabır isteyen bir süreçtir. Nice badirelerin üstesinden gelen bir yönetim olarak Allah’ın izniyle enflasyonu da dize getireceğimize tüm kalbimizle inanıyoruz. Ülkemizde hayat pahalılığının gerekçelerine baktığımızda hammadde, nakliyat, enerji, işçilik, kira gibi unsurların öne çıktığını görüyoruz. Döviz kurundaki ve enflasyondaki yükselişte fiyatları doğrudan etkiliyor. Ancak etiketlerde ve ilanlarda tüm bu faktörlerdeki değişimlerle izah edilemeyecek yüksek oranlarda fiyat artışları yapıldığına şahit oluyoruz. Çalışanların ücretine yapılan her artış, daha para insanların cebine girmeden kat ve kat fazlasıyla A’dan Z’ye her ürüne, her hizmete yansıtılıyor” dedi.