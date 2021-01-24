Ergenekon, Balyoz yalan mıydı?

Eski Başbakan ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Edirne İl Kongresi’ndeki konuşmasında, 18 yıllık iktidarlarının ilk yıllarında darbe ve vesayet heveslilerinin meydanlarda olduğunu belirterek, “Hatırlayın, Balyozlar, Ergenekonlar... Bunlar yalan mıydı, elbette bunlar vardı” dedi.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’a konuşan Yıldırım, “Ortalığı karıştırmak için ellerinden geleni yaptılar. Çeşitli girişimlerde bulundular. Partimizi kapatmak istediler. Ordu göreve diye gösteri yaptılar. Bazı provokasyonlara imza attılar ve bu faaliyetler, Ergenekon diye dava konusu oldu. Bunları unutmamız mümkün değil. Unutursak olmaz. Benzeri gelişmelerin yaşanmaması için hafızamızda diri tutmalıyız bu yapılanları” düşüncesini dile getirdi.

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