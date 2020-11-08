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8 KASIM 2020 PAZAR - YIL: 51

Eski Türkiye geri döndü

08 Kasım 2020, Pazar
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AKP’nin "Eski Türkiye’ye karşı yeni Türkiye’yi kurma" vaadini artık dile getirmediğini hatırlatarak bunun "Eski Türkiye’ye geri dönüşün göstergesi" olduğunu söyledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AKP’nin 2011 ve 2014 seçimlerinde verdiği ‘Eski Türkiye’ye karşı yeni Türkiye’yi kurma’ vaadinin artık dile getirilmediğini, bunun ‘Eski Türkiye’ye’ geri dönüşün göstergesi olduğunu söyledi.

Davutoğlu, iktidarın Asya’daki bazı otoriter rejimlere özendiğini de ifade ederek “Başörtüsü ve din düşmanı küçük bir parti Türkiye’yi ben yönetiyorum diyor” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, T24’den Murat Sabuncu’nun sorularını cevapladı. Davutoğlu, kendisinin de AKP hükümetlerinde görev yaptığını, 2011 ve 2014 seçimlerinde ‘Eski Türkiye’ye karşı yeni Türkiye’yi kurma’ vaatlerinin olduğunu ancak şu anda bu vaatten uzaklaşıldığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Eski Türkiye’ veya ‘Yeni Türkiye’ kavramlarını kullanmadığını belirtti.

ESKİ TÜRKİYE’NİN ZİHNİYETİ

Davutoğlu, “Eski Türkiye bitti mi? Yeni Türkiye kuruldu mu? Eski Türkiye bittiyse niye bu 3Y(yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar) ile mücadelede başarıya ulaştık diyemiyor kimse. Diyemiyor çünkü eski Türkiye’nin en önemli unsurları ve zihniyeti şuan ki iktidara hakim artık” dedi.  1990’lı yıllarda birçok alanda yasaklar olduğunu söyleyen Davutoğlu, “Eski Türkiye’nin yasakları geri döndü. O Türkiye’de sayın Erdoğan rahatlıkla televizyonlara çıkıyordu ama biz şimdi çıkmıyorsak, sözlerimize ambargo geliyorsa, konferanslarımız iptal ediliyorsa bu eski Türkiye’nin unsurlarının geri döndüğünü gösterir” diye konuştu.  Yolsuzlukla mücadele operasyonlarının da yapılmadığını söyleyen Davutoğlu, “Şu anda yolsuzlukla mücadele yok. Yolsuzluk her yere sirayet etmiş” ifadesini kullandı. 

İKTİDARIN BELİRLEYİCİ ORTAĞI

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Çin’in Uygur Türklerine yönelik uygulamaları hakkında hiç açıklama yapmadığını hatırlatan Davutoğlu, “Başörtüsü yasağını meşrulaştıran Eski Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli, bugünkü iktidarın belirleyici ortağıdır. Böyle bir tablo eski Türkiye’nin bütün unsurlarının geri döndüğü bir tablodur” ifadelerini kullandı. Davutoğlu, akademisyen ve hukukçularla sistem değişikliği üzerine çalışmalar yaptıklarını, tam demokrasiye geçiş için ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’  modeli geliştirdiklerini söyledi.

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