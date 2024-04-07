Filistin’i birlikte tanıyalım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez’in Filistin Devleti’ni yaz aylarından önce tanıyacaklarını açıklamasını memnuniyetle karşıladığını belirterek “Tüm sosyal demokrat liderlere Filistin’i tanıma ve Filistin’in yanında durma çağrımı yineliyorum” dedi.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul İstiklal Caddesi’nde İsrail ile Türkiye’nin yaptığı ticareti protesto eden bir grup gencin polis tarafından orantısız güç kullanılarak gözaltına alınması üzerine süreci takip etmek amacıyla İstanbul Milletvekilleri Yunus Emre ve Ali Gökçek’i görevlendirdi. Haber Merkezi

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