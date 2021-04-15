Gençlere göre en büyük üç sorun: İşsizlik, hukuksuzluk, yoksulluk

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, sosyal medya üzerinden gençlere “TBMM’de öncelikle hangi soruyu gündeme getirelim? En büyük sorununuz nedir?” sorusunu yöneltti.

Soruya verilen cevaplara göre gençlerin en büyük üç derdinin işsizlik, hukuksuzluk ve yolsuzluk olduğu ortaya çıktı. Gençlerin cevaplarını analiz eden İYİ Partili Çıray, “Ankette ‘Gençlerin en büyük sorunu nedir?’ sorusuna verilen cevapların 13.47’sinden fazlasını işsizlik oluşturdu” dedi. Çıray, hukuksuzluk ve adaletsizliğin en büyük sorun olduğunu düşünenlerin oranını yüzde 10,89 olarak açıkladı. Çıray, “Adalet sistemine güvenlerini kaybetmişler. Gençlerin büyük bir sorun olarak gördüğü üçüncü bir konu ise kötü yönetim” ifadelerini kullandı.

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