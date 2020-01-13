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13 OCAK 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

Göksel Gümüşdağ’dan ‘istifa’ açıklaması

13 Ocak 2020, Pazartesi 20:35
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi 1. Başkanvekili AKP'li Göksel Gümüşdağ, görevinden 17 Ocak'ta istifa edeceğini söyledi.

Saraçhane'de gerçekleşen İBB ocak ayı meclis toplantısı ilk birleşimi sonunda konuşan Gümüşdağ, 17 cuma günü itibarıyla Meclis 1. Başkanvekilliği görevinden ayrılacağını belirtti.

Sözcü'nün haberine göre; 16 yıl meclis başkanlığı yapmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Gümüşdağ, tüm belediye başkanlarına ve meclis üyelerine teşekkür etti.

Uzun zamandır çok yoğun bir şekilde çalıştığını aktaran Gümüşdağ, şöyle konuştu:

"Başakşehir Futbol Kulübüne olan tutkumu biliyorsunuz. Zaman zaman dört ayrı görev yapmak nasip oldu. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı, Başakşehir Futbol Kulübü Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi 1. Başkanvekilliği ve fabrika... Bana anlayış gösteren eşime ve kızıma da bu konuda ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da bu zamana kadar verdiği destek ve güveninden dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonra meclis üyesi sıfatıyla aranızda olacağım."

Etiketler: Göksel Gümüşdağ, istifa, açıklam
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