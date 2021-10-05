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5 EKİM 2021 SALI - YIL: 52

Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısından açıklamalar

05 Ekim 2021, Salı 16:19
Gürcistan'da düzenlenen Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı sonrasında üçlü iş birliğinin bölgenin güvenlik, barış ve istikrarı açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juanşer Burçuladze, üçlü toplantının ardından basına açıklamalarda bulundu.

 

Gürcistan Savunma Bakanı Burçuladze, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında savunma alanındaki iş birliğinin gerek üç ülke gerek tüm bölgenin istikrarı açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Bulundukları bölgenin jeostratejik önemine değinen Burçuladze, "Mevcut ihtilafların barış yoluyla çözülmesinden başka alternatif bulunmadığına inanıyorum. Söz konusu inisiyatifi de Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Birleşmiş Milletler Genel Kurul Toplantısı'ndaki konuşmasında açıklamıştı. Amacımız ortak bir gayretle bölgenin güvenlik ve istikrarını korumak ve sürdürebilmektir." dedi.

Üçlü ve çok uluslu askeri tatbikatların önemini vurgulayan Burçuladze, Gürcistan'da şimdi Azerbaycan ve Türk askerlerin katıldığı çok uluslu "Sonsuzluk 2021" tatbikatının sürdüğünü hatırlattı.

Burçuladze, yakın dönemde Gürcistan'da "Kartal Ruhu" isimli bir tatbikatın daha düzenleneceğini ve buraya Türkiye ile Azerbaycan'ın da davet edildiğini kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Gürcistan'da düzenlenen tatbikata Türkiye ve Azerbaycan'dan askerlerin katılmasından dolayı teşekkürlerini ileten Burçuladze, üç ülke arasındaki dostluk ve beraberliğinin süreceğini vurguladı.

"Ortak üçlü tatbikatların daha sık yapılması gerekiyor"

Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, Türk ve Gürcü mevkidaşlarıyla yaptıkları toplantının, üç ülke arasındaki stratejik düzeyli diyaloğun açık örneği olduğunu söyledi.

Müzakerelerde üç dost ve komşu ülke arasındaki ilişkilerin ve faaliyetlerin ikili ve üçlü formatta geliştirilmesine vurgu yapıldığını ifade eden Hasanov, ilişkilerin gelecek perspektiflerini müzakere ettiklerini ve ilgili konularda fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Hasanov, bölgedeki terörist ve bölücü faaliyetlerin, barış ve istikrara, ekonominin gelişmesine aynı zamanda uluslararası faaliyetlerin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturduğunu belirttiklerini vurguladı.

Çatışmaların, uluslararası hukuk ilkeleri, özellikle de devletlerin egemenliği, toprak bütünlüğü ve uluslararası tanınan sınırların dokunulmazlığı temel alınarak BM, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Avrupa Konseyinin ilgili kararlarına uygun şekilde kısa zamanda barış yoluyla çözüme kavuşmasının önemini vurguladıklarını bildiren Hasanov, "Görüşmede, Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan silahlı kuvvetleri arasında askeri eğitim ve askeri tıp alanlarındaki iş birliklerinin perspektifleri, ortak tatbikatların geliştirilmesi olanakları gibi konuları ele aldık. Ortak üçlü tatbikatların daha sık yapılmasını gerektiğini kaydettik." dedi.

Hasanov, Kovid-19 salgınının neden olduğu kısıtlamalara rağmen bu yıl üç ülke askerlerinin katılımıyla bir dizi etkinlik planlandığını ve hayata geçirildiğini belirterek "Üçlü ortak tatbikatlar, askeri birliklerimiz arasında uzlaşı sağlanmasına yardımcı olacak, üçlü faaliyetlerimizin yeni aşamaya geçmesine zemin oluşturacak ve sonuçta bölgesel güvenliğe katkı sunacaktır. Devletlerimiz arasındaki samimi ilişkiler ve savunma alanındaki üçlü iş birliklerimizin örnek niteliğinde olduğunu düşünüyorum. Üçlü faaliyetlerimiz bölgede istikrarın korunmasına yönelik barışçıl mesaj olarak değerlendirilmelidir." ifadelerini kullandı.

AA

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