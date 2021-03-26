Güvensizlik ve istikrarsızlığın sorumlusu kim?

SP Milletvekili Abdulkadir Karaduman, “Eğer Türkiye’de güven ve istikrara ihtiyaç duyulduğu söyleniyorsa güvensizliğin ve istikrarsızlığın sorumlusu kimdir acaba?” diye sordu.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Meclis’te basın toplantısı düzenledi. 19 yıldır işbaşında olan bir iktidarın kongresinde “Türkiye için güven ve istikrar” temasını belirliyor olması komik bir itiraf olduğunu belirterek, “Eğer Türkiye’de güven ve istikrara ihtiyaç duyulduğu söyleniyorsa güvensizliğin ve istikrarsızlığın sorumlusu kimdir acaba?” diye sordu. Yaptığı açıklamada ülke olarak sıkıntılı bir dönemi yaşandığını belirten Karaduman, “Türkiye’nin problemleri günübirlik kararlarla, işbaşındaki bazı kişilerin görevden alınmasıyla çözülemez. Bozuk bir anlayışta hangi oyuncuları değiştirirseniz değiştirin, bu sorunları ortadan kaldıramazsınız” diye konuştu.

İbretle izliyoruz

Görevden alınan Merkez Bankası başkanının 4 ay önce atandığını hatırlatan Karaduman, “Atanan kişilere sihirli değnek muamelesi yapmak, kısa zamanda döviz kurunu düşüreceğini ummak yanlıştır. Ekonomideki istikrarsızlığı bu kişilere bağlamak gerçek sorumluları görünmez kılmıyor” dedi. İş başında “Ekonominin sorumlusu benim, ben. Benim alanım ekonomi” diyen, kimi ne zaman hangi göreve atayacağına karar verebilen bir Cumhurbaşkanının olduğunu ifade eden Karaduman, “24 Haziran seçimleri öncesinde ‘24’ünde bu kardeşinize siz yetkiyi verin, ha ondan sonra bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz’ diyen kardeşimizin faizle şunla bunla nasıl mücadele ettiğini ibretle izliyoruz. Dolayısıyla eğer güven ve istikrar sorunu varsa bunun daha yapısal sebepleri vardır” ifadelerini kullandı.

Vatandaşın kefen parası bile kalmadı

Keyfi kararların faturasının çok ağır olduğunu da ifade eden SP’li Karaduman, “Her döviz artışında gözler vatandaşın yastık altına çevriliyor. Yine dün sayın cumhurbaşkanı kongrede; ‘Elinde döviz ve altın tutan vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Ellerindeki döviz ve altını çeşitli finans araçlarına yatırarak ekonomiye kazandırmalarını istiyorum’ çağrısında bulundu. Sayın Cumhurbaşkanına sesleniyorum: Vatandaşın yastığının altında değil döviz ve altın, kefen parası bile kalmadı… İnsanlarımızın fedakârlık yapacak gücü kalmadı, beceriksizliğinizin bedelini ödemeye insanlarımızın takati kalmadı artık. İsrafın haddi hesabı yokken ve siz keyfi kararlarla ülkeyi karanlık bir girdaba sokmuşken hangi hakla vatandaştan fedakârlık bekliyorsunuz?” diye sordu.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA