Halk keyfi rejimin bedelini ödemek istemiyor

Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, KARAR TV’de Taha Akyol ve Elif Çakır ile Gündem Özel programında açıklamalarda bulundu.

Uysal, “Türkiye’de bir problemi demokratik kanallara aktaramıyoruz. Türk seçmeninin önünde çok net bir tercih var. Bu keyfi rejimin ürettiği bedelleri önümüzdeki dönemde göğüslemek istiyor mu, istemiyor mu? Vatandaşa bakınca istemediği kanaatindeyim. Asıl problemimiz kayıt dışına çıkmış bir devlet var” diye konuştu. Seçimin sadece iktidar değişimi olarak görülmemesi gerektiğini ifade eden Uysal, “Türkiye kendi hücrelerini yenileyerek kendisini daha farklı pozitif rol oynayabilecek ve kendi refahını, kendi güvenliğini tanzim edecek imkanlara kavuşabilme imkanı varken maalesef istikrarsızlık içerisinde. (...) Millet ittifakının en önemli meselesi kimsenin mağdur olmadığı bir Türkiye’dir. Milletimizin beklentileri bizim kılavuzumuzdur. Milletin ızdırapları bizim kılavuzumuzdur. Milet ittifakı milletin vicdan hizasında duruyor” dedi.

Ankara - Recep Gören