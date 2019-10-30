Hangi devlet başkanının 13 tane uçağı var?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada ülkedeki ekonomik sorunlara değindi.

Gazete Duvar’ın haberine göre, krizin sebebinin faiz olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Bütün krizin sorumlusu olarak emeklilere yapılan bayram ödemesi, yaşlılık aylıkları, kamu görevlileri ve işçilere yapılan enflasyon zammı, ilave personel atamaları bütçe giderlerindeki artışın temel sebeplerindendir deniyor. Krizin sebebi faiz. 2019’un 8 ayında faiz giderleri yüzde 38 arttı. Sebep borçlanma. Tefecilerin eline Türkiye’yi düşürdün. Borç almadan memleketi yönetemiyorsun. 13 uçağın var. Hangi devlet başkanının 13 uçağı var? Açlık sınırı 2 bin 58 lira. Asgari ücret 2 bin 20 lira. Türk-İş rapor yayınladı, enflasyon düşüşünün faizle ilgisi yok diyor. Alım gücü geriledikçe faiz de düşüyor. İşsizlik 8 milyonu aştı. Yeni gelen vergiler de milletin sırtına binecek. Bu vergi kanunu çıkarılırken iş dünyasından hiç kimsenin görüşü alınmadı. Yeni bütçe Erdoğan’ın maaşını 81 bin liraya çıkarıyor. 7 bin lira artırıyorlar” dedi.

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