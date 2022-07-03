Hemen seçim için imza kampanyası

Gelecek Partisi, erken seçim talebiyle İstanbul Kadıköy’de “Geçim için Seçim” imza kampanyası başlattı.

Törene katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Millet feryat ederken onlar lüks konaklarında, saraylarında ahkam kesiyorlar. ‘Porsiyonlarınızı küçültün, eti azaltın’ diye ahkam kesiyorlar. Bir ülkede o ülkeyi yönetenler halkın vicdanından kopmuşsa, bir ülkede o ülkeyi yönetenler eğer o halkın dertlerini anlamaktan uzak kalmışlarsa, tek yol vardır, hemen seçim, erken seçim” dedi.

Kadıköy meydanında yaptığı konuşmada ülkede yaşanan sıkıntılara değinen Davutoğlu, “Millet feryat ederken onlar lüks konaklarında, saraylarında ahkam kesiyorlar. ‘Porsiyonlarınızı küçültün, eti azaltın’ diye ahkam kesiyorlar. Ankara’da dört maaş, beş maaş alanlar saltanat sürüyor. Bir ülkede o ülkeyi yönetenler halkın vicdanından kopmuşsa, bir ülkede o ülkeyi yönetenler eğer o halkın dertlerini anlamaktan uzak kalmışlarsa, tek yol vardır, hemen seçim, erken seçim, bir an önce seçim. Bakınız ek bütçe getirdiler. Kur korumalı mevduat altında altı ayda 170 milyar Türk lirası aktardılar. Ek bütçe ile faiz harcamalarını 240 milyardan 330 milyara çıkardılar. Yani toplam hazinenin üzerindeki faiz yükü 500 milyar Türk lirası olmuş. Bütçe gelirlerinin dörtte biri ama aynı ek bütçede çiftçilere verilen destek ne kadar biliyor musunuz, 7 milyar 200 Türk lirası, yazıklar olsun.” şeklinde konuştu.

İstanbul - anka