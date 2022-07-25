Herkes değişim istiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir’de düzenlediği Milletin Sesi Mitingi’nde, “Bir değişim çığlığı var; işçisinden, çiftçisinden, madencisinden, balıkçısından, besicisinden, sanayicisinden, esnafından, taksicisinden, TIR şoföründen, ev kadınından, çalışan kadınlardan, gençlerden. Herkes bir değişim istiyor. Değişimi yapacağız. Adaletli bir değişim. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında güzel Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız” dedi.

CHP’nin “Milletin Sesi Mitingi”; Mersin ve İstanbul’un ardından önceki gün Balıkesir’de yapıldı. Mitinge katılan vatandaşlar Balıkesir’in en büyük meydanlarından Kuvayı Milliye Meydanı’nı doldurdu. Kılıçdaroğlu, konuşmasının bir kısmında, “Bütün mazlum ülkelerin de demokrasiye geçtiğini göreceksiniz. Yine örnek olacağız. Beraber olacağız, birlikte olacağız, kucaklaşacağız. Ayrımcılığı bitireceğiz. Herkesin farklı görüşü olabilir. Saygı duyacağız” ifadelerini de kullandı. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan’ın kendisine yönelik kullandığı “Bay Kemal” ifadesini anımsattı ve “Yahu Bay Kemal olmak için bütün hayatımı verdim. Bay Kemal sıradan bir olay değil. Söyleyeyim Bay Kemal olmak için önce ahlaklı olacaksın, Bay Kemal olmak için kul hakkı yemeyeceksin, Bay Kemal olmak için adaletli olacaksın, Bay Kemal olmak için emperyal güçlerin karşısında diz çökmeyeceksin” diye konuştu. Balıkesir - anka

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