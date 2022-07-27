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27 TEMMUZ 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Herkesin altında arabası var

27 Temmuz 2022, Çarşamba
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı. Erdoğan’ın “Herkesin altında arabası var” sözleri garip karşılandı.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayında tahıl koridoru, enflasyon, olası Suriye Harekatı ve gündeme dair konu başlıklarıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

ODESSA SALDIRISI VE TAHIL SEVKİYATI

“Aralıksız yoğun temas ve müzakere yürüttük. Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracına yönelik mütabakatın İstanbul’da imzalanmasını sağladık. Vahim boyutlara ulaşmakta olan gıda krizinin etkileri hafiflemeye başlayacak. Özellikle en az gelişmiş ülkelerin üzerindeki baskı azalacak, kıtlıklar önlenecek.

BİZDEN TAVİZ BEKLEMESİN

Zirve bildirisinde de bu taahhüt ve teyit edildi, taviz verilmesini kimse bizden beklemesin dedik. NATO kayıtlarına bu terör örgütlerinin girmiş olması, Madrid zirvesinin en başarılı yanıdır. Uluslararası en önemli konumda bulunan NATO’da bu terör örgütleri yer almamıştı. Somut beklentilerimiz var.

İRAN VE RUSYA İLE SURİYE HAKKINDA

S-400 konusunda dünyanın bakışını paylaşmadık, inandığımız neyse onu yaptık. Rusya ile karşılıklı çıkarlar ile ilişkimizi sürdürdük. Sayın Putin ile Suriye olayını istişare ettik. Siyasi çözüm açısından çok önemli görüyorum. Bir numaralı konu terörle mücadeleydi. 

“ENFLASYONDA DÜŞÜŞÜ GÖRÜRÜZ”

Hayat pahalılığının yükünü azaltmak için adımlar atıyoruz. Toplamda 1,8 milyon hesap açıldı. Kur Korumalı Mevduat’a vatandaşımızın ilgisi yüksek oldu. Son haftalarda petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, ulaştırma konusunda ve diğer konularda dolaylı etkilemeyi sürdürecek. Enflasyonda Şubat- Mart itibarıyla düşüşü görürüz. 

HERKESİN ALTINDA ARABASI VAR

Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapılırken denizden motorla geldiler eylem yaptılar ama biz kararlıydık yaptık. Aslında bu da bir şeyi gösteriyor. Ekonomik olarak battık diyenler var ya; Oradan arabalar, TIR’lar geçemeye devam ediyor. Herkesin altında arabası var. 

18 Mart köprüsü ne oldu. 2-5 milyar avroya yapıldı. Kore ile yapıldı. Dünyada en uzun açıklığa sahip böyle bir köprü. Biz eskiden ne çileler çekerdik. 

Bütün bunlar medeni olmanın kalkınmanın ötesinde dünya standartların aşmanın göstergesidir. 14 büyük şehiriniz var. Şu anda su parasını artırmak suretiyle işi çözmeye gayret ediyorsunuz. Büyükşehirlere devlet olarak verdiğimiz para ciddi manada artmış oldu.”

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Otomotivde ÖTV’yi değiştirebilecek

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla ÖTV tebliğinde ‘Bakanlar Kurulu’ ibaresi ‘Cumhurbaşkanı’ olarak değiştirildi. Cumhurbaşkanı, motorlu araç ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırabilecek ve sıfıra indirebilecek.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğle,  ‘vergi oranı ve yetki’ başlıklı maddede düzenlemeler yapıldı.

Maddedeki ‘Bakanlar Kurulu’ ibaresi ‘Cumhurbaşkanı’ olarak değiştirilirken, önceki uygulamada Bakanlar Kurulu’nun ‘motorlu araçların ÖTV oranlarını bir katına artırma veya sıfıra kadar indirme’ yetkisi, Cumhurbaşkanınca ‘ÖTV oranları ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırma veya sıfıra indirme’ olarak yeniden düzenlendi.

FARKLI MATRAH GRUPLARI OLUŞABİLECEK

İlgili maddede yapılan diğer düzenlemeye göre, Cumhurbaşkanı ayrıca; belirlenen ÖTV ve matrah sınırları içinde kalmak şartıyla binek otomobiller için farklı matrah grupları oluşturabilecek. Malların matrah grupları, motor gücü, cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirlenebilecek.

MEVCUT UYGULAMADA ÖTV NASIL?

Mevcut uygulamada motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyenlerde ÖTV matrahı 120 bin TL’yi aşmayanlarda yüzde 45, 120 bin-150 bin arası yüzde 50, 150 bin-175 bin arası yüzde 60, 175-200 arası için yüzde 70’lik ÖTV oranı söz konusu. Cumhurbaşkanı’na tanınan yetkiyle bu oranlar farklılaşabilecek.

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