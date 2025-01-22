Hukukun normalleşmesine ihtiyacımız var

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, siyasetin normalleşmesinden çok, hukukun normalleşmesine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Mehmet Kara - ANKARA

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, son günlerde yaşanan tutuklama olayları ile ilgili siyasetin normalleşmesinden çok hukukun normalleşmesine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Hukukun temel prensiplerine dikkat çeken Şahin, “Elbette bir suç unsuru varsa siyasîlerle ilgili de soruşturma açılabilir ancak her şartta yargı süreci doğal seyrinde yürütülmelidir” dedi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın gözaltına alınması ile ilgili de değerlendirmede bulunan Şahin, bu uygulamanın doğru olmadığını belirtti.

Toplum kutuplaştırılmamalı

Gözaltı işlemlerinin yalnızca soruşturmanın seyri açısından zorunlu olduğu durumlarda uygulanması gerektiğini ifade ederek Şahin, “Ümit Özdağ’ın gözaltına alınması soruşturmanın seyri açısından nasıl bir zorunluluk olabilir? Böyle bir soruşturmada olması gereken, usulüne uygun bir şekilde ifadeye çağırmaktır. Hukukun keyfî bir şekilde uygulanması hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmaz” dedi.Bu tür uygulamalardan vazgeçilmesi gerektiğini dile getiren Şahin, yargının tabiî mecrasından çıkarılmaması gerektiğini vurguladı. Toplumsal barış ve kardeşlik çağrısında bulunan Şahin, “Kardeşliğe ve barışa ihtiyacımız olan bugünlerde toplum kutuplaştırılmamalıdır” dedi.

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Özdağ’a tutuklamaya tepkiler

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara'da gözaltına alınan, savcılık ifadesinin ardından "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla Nöbetçi Sulh Hukuk Hakimliği'ne sevk edilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında tutuklama kararı verildi. Tutuklama kararına siyasilerden tepkiler geldi.

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Genel Başkan tutuklamak darbecilerin işidir. Mevkidaşını hapiste tutmak korkakların işidir. Rakibini tutuklatmak acizlerin işidir.

- Bağımsız Milletvekili Koray Aydın: Sayın Özdağ’ın gözaltına alınması dahi demokrasi adına kabul edilemezken tutuklanması bir hukuk katliamıdır. Muhalif siyasetçileri yargı kılıcıyla korkutamazsınız. Zulüm asla payidar olmayacak, adalet er veya geç yerini bulacaktır!

- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: Bunları Türk milletine karşı girişilen bir kalkışmanın parçası olarak görüyoruz. Ümit Özdağ’ın tutuklanması, muhalif partilerinin belediye başkanlarının üzerinde sallandırılan kılıçlar, milletvekili transferleri, tehditler, bu büyük kalkışmanın aşamalarıdır.