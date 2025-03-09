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9 MART 2025 PAZAR - YIL: 56

Hükümet, gençleri Dinden soğuttu

09 Mart 2025, Pazar 16:44
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Adalette, ahlakta, maneviyatta geri gittik; dindar kimliğiyle ön planda olan hükümet gençleri dinden soğuttu” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Hukukta, adalette geriye gitmiş durumdayız. Eğitimde, sağlıkta geriye gitmiş durumdayız. Maalesef ahlakta ve maneviyatta da geriye gitmiş durumdayız” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya’da yerel basın buluşması ve iftar programına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Babacan, iktidarı şu sözlerle eleştirdi: “Hukukta, adalette geriye gitmiş durumdayız. Eğitimde, sağlıkta geriye gitmiş durumdayız. Maalesef ahlakta ve maneviyatta da geriye gitmiş durumdayız. Dindar kimliğiyle ön planda olan bir hükümet yıllar sonra öyle bir noktaya getirdi ki ülkeyi artık maalesef genç nesillerde dinden soğuma, dinden uzak durma çok yaygın bir hale geldi” dedi.

İslâm dininin özüne zarar veriyor

Babacan şöyle devam etti: “Çünkü dindar kimlikle kötü muamele, yanlış muamele, bir arada paket haline geldiğinde İslâm dininin tam da özüne büyük zarar veriyor. Türkiye’de bir nesil kendinden önceki nesle göre yarınlarından korkuyor. Anneler, babalar ‘benim çocuklarım benim yaşadığım standartlarda galiba yaşayamayacaklar. Ben iyi kötü emekli maaşımla bir ev almıştım, araba almıştım. Benim çocuğumun maaşıyla bir ev alması, hayal araba alması hayal ‘ diyorlar, haklılar. Emeklilerimiz mağdur olmaktan. Muhtaç olmaktan, eşe dosta mahcup olmaktan korkuyorlar. Fakat, ülkemiz büyük ve güzel bir ülke. Çok büyük potansiyeli var. Yeter ki bu ülke iyi yönetilsin. Yeter ki bu ülke çok çalışan ama dosdoğru çalışan insanlar tarafından yönetilsin.”

Konya - anka

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