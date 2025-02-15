Hürriyet problemi her geçen gün artıyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, “2025 Türkiye’sinde insanların ifade hürriyetinin olmaması(nı) kaygıyla takip ediyoruz. Umarız en kısa zamanda bu sıkıntılardan arınırız” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ı ziyaret etti. Arıkan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında soruşturma başlatılmasının sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

“22 yıl önce AK Parti iktidarı göreve geldiğinde üç önemli başlık söylemişti. Üç Y ile mücadele edeceklerini... Bunlardan biri de yasaklardı. 22 yılın sonunda en hafif tabirle kanaat ifade eden gelişmelerle alakalı kaygılarını ifade eden bir kurumla alakalı soruşturma açılmasını kaygıyla takip ediyoruz. Türkiye’de bir özgürlük problemi her geçen gün artmakta. Adalet mekanizması da özgürleştirmemiz gereken yerlerden bir tanesi. Kurumlar çok rahat bir şekilde kanaat ifade edebilmeli, eleştirilerini yapabilmeli. 1990’ların korkusuyla Türkiye’deki insanları tekrar yüzleştirmenin faydalı olmayacağını ifade etmek isterim. Hatırlayanlar olur. 2002 yılında AK Parti göreve geldiğinde 1990’ların Türkiye’sinde 28 Şubat dönemindeki korkulardan Türkiye’yi arındıracaklarını söylemişlerdi. 2025 Türkiye’sinde insanların ifade hürriyetinin olmaması, değerlendirme yapma noktasında tedirgin olmalarını kaygıyla takip ediyoruz. Umarız en kısa zamanda bu sıkıntılardan arınırız.”

Ankara - anka