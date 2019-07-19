İBB'ye bağlı iştirak şirketlerinin başkanları istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, büyükşehire bağlı iştirak şirketlerindeki yönetim kurulu başkanları ve vekillerin istifa ettiğini, genel müdürlerin de görevden alındıklarını açıkladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen hafta söz konusu şirketlerin başında bulunan isimlerin istifa etmemelerine tepki göstererek, 'iştiraklerin yüzde 80'ine hakim olmadığını söylemiş ve söz konusu olayı mahkemeye taşıyacağı mesajını vermişti.

Dün itibariyle bu şirketlerin başındaki yönetim kurulu başkanlarının ve vekillerinin istifa ettiğini belirten İmamoğlu, "Kendi aralarında istişare etmek istediklerini dile getirdiler ve dün itibariyle istifa edecekleri yönünde bana meclis birinci vekili dönüş yaptı. Ben de bunun doğru olacağını, vatandaşa hesap vereceğimiz anı belirleyeceğimizi söyledim. Böyle bir dönüş yaptı, bugün aldığım bilgiler dışında yüzde 90'a yakın yönetim kurulu başkanları ve vekilleri istifa etti. Genel müdürleri de görevden aldılar. Dolayısıyla önümüzdeki süreç açılmış oldu, bunla ilgili yetkimizi kullanarak görevlendirmelere başlayacağız." dedi.

Söz konusu adımdan dolayı ilgili kişilere teşekkür eden İmamoğlu, "Şu anda süreci takip ediyoruz, bu şirketlerle ilgili yönetim atamaları olacak, daha sonra karar verdiğimiz arkadaşlarla yeni yönetim kurullarını oluşturarak buna cevap verme fırsatımız olacak." şeklinde konuştu.