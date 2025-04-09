İktidar ipe un seriyor

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis’te düzenlediği basın toplantısıyla güncel gelişmeleri değerlendirdi.

Temelli ‘Türkiye’nin en kırılgan ülke olduğu’ uyarısında bulundu. Ekonomi gibi siyasetin de krizde olduğunu söyleyen Temelli, çözüm süreci ile ilgili ‘iktidar ipe un seriyor’ dedi. Temelli, iktidara “Ciddi olun, sahici olun, toplumun beklentilerini karşılayacak barış adımını atın. Demokratik toplumun gereği ne ise o konuda Meclis hazırdır. Meclis bir uzlaşı zemininde buluşmaya hazırdır” dedi. Haber Merkezi

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