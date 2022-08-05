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"İktidarın tek derdi haber yasaklatmak"

05 Ağustos 2022, Cuma 23:30
CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in paylaştığı temmuz ayı Basın Özgürlüğü Raporu’na göre, geçen ay içinde gazeteciler gözaltına alındı, baskı, tehdit ve engellemeler ile karşı karşıya kaldı.

Raporda gazetecilere yönelik tehditlere yargının ve sosyal medya platformlarının seyirci kalışının yanı sıra iktidar mensupları ve yakınlarının  şikayetleri sonrasında erişime engellenen haber sayısındaki artış da dikkat çekti. Çakırözer, Temmuz ayı Basın Özgürlüğü Raporunu açıkladı. Çakırözer’in hazırladığı rapora göre, Temmuz ayında dikkat çeken basın ve ifade özgürlüğü alanındaki bazı ihlaller şöyle: 20 Temmuz’da başlayan adli tatil öncesi Temmuz ayının ilk haftalarında gazeteci yargılamaları devam etti. Gazeteci Can Ataklı televizyonda yaptığı yorumlar nedeniyle hapis cezasına çarptırıldı. Cezası 10 bin 110 lira adli para cezasına çevrildi. Osmaniye’deki ‘sığınmacı kampından kaçan Afganlar’ haberini yapan gazeteci Hasan Tolga Balcılar gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Diken muhabiri Canan Coşkun, Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, İleri Haber Genel Yayın Yönetmeni İzel Sezer ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Batuhan Batan hakkında haberleri nedeniyle dava, gazeteci Öznur Değer hakkında da sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma açıldı. 

BİK cezası

Anayasa Mahkemesi’nin Basın İlan Kurumu tarafından gazetelere verilen ilan kesme cezaları konusunda ‘hak ihlali’ kararlarına rağmen BİK cezalarını sürdürdü. Gazetelerin ardından sitelere de ilan cezası vermeye başlayan BİK, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin şikayeti üzerine birgun.net’in ilanlarının yedi gün kesilmesine karar verdi. İktidar sahipleri ve yakınlarıyla ilgili yolsuzluk, usülsüzlük, rüşvet iddialarına ilişkin haberlere erişim engelleme kararları Temmuz ayına damgasını vurdu. Bir AKP yöneticisinin yakınlarına ait Whatsapp yazışma ve belgeleri paylaşan gazeteci Metin Cihan’ın bazı twitleri erişime engellendi, Twitter hesabı askıya alındı. 

Etiketler: iktidar, haber, yasak
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