İran, yaptırımların sona ereceğine inanıyor

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının gelecek aylarda sona ereceğine dair Avrupa ve Asya ülkelerinden işaretler aldıklarını söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, otomotiv şirketi Saipa'nın düzenlediği bir törende konuşan Vaizi, gelecek aylarda yaptırımların ortadan kalkacağına inandıklarını belirtti. ABD'nin İran'a yönelik "azami baskı" politikasının hedeflerine ulaşamadığını ifade eden Vaizi, "Halkın yaşamı zorlaştı ancak bir sonuca ulaşamadılar, yalnızca rahatsızlık oluşturdular." dedi. Vaizi, "Avrupa, Asya ve diğer ülkelerden yaptırımların son günlerinde olduğumuza dair işaretler alıyoruz. Çünkü yaptırım uygulayanlar, siyasi, ekonomik, sosyal ve güvenlikle ilgili hedeflerine ulaşamadı. Gelecek ayların çok daha iyi olacağına inanıyorum." diye konuştu.

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