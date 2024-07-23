İYİ Parti’den iki istifa daha

İYİ Parti’de 31 Mart yerel seçimlerinden sonra hızlanan istifa furyası sürüyor. İki vekil istifasını duyurdu. İyi Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ersagun Yücel ile Isparta Milletvekili Aylin Cesur istifa ettiklerini açıkladı.

2023’teki genel seçimler sonrası İYİ Parti’nin 44 milletvekili bulunuyordu. Sekiz aylık süreçte 10 milletvekili istifa etti ve 1 milletvekili ihraç edildi. Böylece partinin Meclis’teki sandalye sayısı 33’e düştü. TRT’nin haberine göre partinin yerel yönetimlerinden de altı ayda 100 binden fazla kişinin istifa etti. Haber Merkezi

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