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6 EYLÜL 2019 CUMA - YIL: 50

Johnson istifa etmeyeceğini açıkladı

06 Eylül 2019, Cuma 15:03
Brexit krizi kapsamında yoğun baskılara maruz kalan İngiltere Başbakanı Boris Johnson istifa etmeyeceğini açıkladı. İskoçya ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan Johnson "Brüksel'e gideceğim, anlaşmaya varmamızı sağlayacağım, 31 Ekim tarihinde Avrupa Birliği'nden ayrılacağız, yapmamız gereken budur" ifadelerini kullandı.

Mahkeme: parlamentoyu askıya alma kararı yasalara aykırı değil

Londra'da Yüksek Mahkeme, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın parlamentoyu beş hafta askıya alma kararının iptal edilmesi için yapılan başvuruyu geri çevirdi.

Aktivist Gina Miller tarafından açılan davayı karara bağlayan Yüksek Mahkeme, Johnson'ın parlamentoyu askıya alma kararının yasalara aykırı olmadığına hükmetti.

Mücadelesinden vazgeçmeyeceğini belirten Miller davayı bir üst mahkemeye taşımaya hazırlanıyor. Üst mahkemedeki duruşma 17 Eylül'de yapılacak. Johnson'un 'elindeki gücü kötüye kullandığını' iddia eden Miller, İngiliz demokrasisinin riske girmemesi için parlamentonun tatil edilmemesi gerektiğini savunuyor.

Mahkeme kararında, Johnson tarafından atılan bu adımın 'hukuki değil siyasi nitelikte' olduğu ifade ediliyor.

Johnson, geçtiğimiz hafta parlamentoyu 9 Eylül-14 Ekim tarihlerinde askıya alma kararı vermişti.

Muhalefet partileri Johnson'un kararını "darbe" olarak nitelendirmiş, yüzlerce kişi durumu protesto etmek amacıyla sokaklara dökülmüştü.

Euronews Türkçe

Etiketler: Boris Johnson, istifa
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