“Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet” sloganıyla karşılandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyareti için gittiği Antalya’da, sloganlar ile karşılandı.

Kahrolsun istibdat ve zulüm, yaşasın hürriyet ve adalet Akşener’in havalimanında kalabalık bir grup “Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet” sloganları ile karşıladı. Akşener, partisinin grup toplantısında Gezi Parkı Davası’nda verilen mahkumiyet kararlarını “Parola vatan, işareti namus. Kahrolsun istibdat, kahrolsun zulüm. Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret” sözleri ile eleştirmişti. Haber Merkezi

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