GEZİ DAVASINDA VERİLEN MAHKûMİYET KARARLARINA PARLAMENTER SİSTEM İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPAN 6 SİYASî PARTİNİN LİDERLERİ DE TEPKİ GÖSTERDİ.

İYİ PARTİ LİDERİ AKŞENER: "1908’de istibdada karşı koyan ruh neyse, Gezi direnişi de odur. Kahrolsun istibdat, kahrolsun zulüm! Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret!"

DEMOKRAT PARTİ LİDERİ UYSAL: “Yargı bağımsız değilse, anayasal bir düzenden bahsedemeyiz. Siyasallaşmış yargı düzeni ve hukuksuzluklar nedeniyle 95 bin insan AYM'ye başvurmuş.”

DEVA PARTİSİ LİDERİ BABACAN: “Yapılan büyük haksızlık hepimizin vicdanını yaralamıştır. Alınan kararın hukukî hiçbir açıklaması yoktur.”

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU: "Kurgulanmış mahkemelerden adalet çıkmaz. Gezi’de verdikleri kararlar kendi özgür iradeleriyle verdikleri kararlar değil, talimatla aldıkları kararlar.”

SAADET PARTİSİ LİDERİ KARAMOLLAOĞLU: “İktidarı kollayan hâkimler bu ülkenin hukukunu koruyan hâkimler olamaz. Hâkimler yetkililerin ağzına bakarak karar verirse orada adalet olmaz.”

GELECEK PARTİSİ LİDERİ DAVUTOĞLU: “Yargının içerde ve dışarda itibarını tesis etmek demokratik siyasetin en temel önceliğidir.”

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Kahrolsun istibdat ve zulüm, yaşasın hürriyet ve adalet

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Kahrolsun istibdat, kahrolsun zulüm! Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener iş insanı Osman Kavala’nın ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldığı, diğer sanıklara 15 yıldan uzun süre tutukluluk kararı verildiği Gezi Davası’nda kararlara sert tepki gösterdi. Gezi Direnişini “1908’de istibdata karşı koyan ruh neyse, Gezi direnişi de odur” ifadesiyle değerlendiren İYİ Parti lideri, “Buradan, bir kez daha ilan ediyorum: Parola vatan, işareti namus! Kahrolsun istibdat, kahrolsun zulüm! Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret” dedi. Akşener’in ifadeleri uzun süre alkış aldı.

Yargı bağımsız değilse anayasal düzenden bahsedemeyiz

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Türk demokrasisinin oksijeni tükenmek üzere olduğunu söyleyen Uysal, “Milletimiz aleyhine her geçen gün maliyet daha da büyüyor! Türkiye’nin meselesi sadece bir iktidar değişikliği meselesi değil, bir iklim değişikliğine ihtiyacımız var. Hukuk, demokrasi ve laikliği, Demokrat Parti olarak Türkiye’nin birliğinin teminatı olarak görüyoruz. Demokrasi, AKP ve Erdoğan için bir konjonktürel program; lehlerine işliyorsa kabul ediyorlar. Bir ülkede yargı bağımsız değilse, o ülkede anayasal bir düzenden bahsedemeyiz! Vatandaşın hissiyatından kopmuş, vatandaşla bağı kopmuş, meşruiyet bağı kopmuş, vekâlet aldığı insanlardan kopmuş bir iktidar var” dedi.

Ülkemizi kine teslim etmeyeceğiz

Türkiye’deki hukuk sistemine değinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, “İnanabiliyor musunuz, bir davadan beraat ediyorsunuz; aynı dava tekrar açılıyor, bu sefer müebbette mahkûm ediliyorsunuz. Böyle bir Türkiye’yi siz ister misiniz? Ben istemem. Bunun için de ben yurttaşlarımı uyarmak zorundayım. Ciddi sorunumuz var. Ekonomiye, dış politikaya, iç politikaya bakın, vatandaşa bakın” dedi. Sosyal medya hesasından açıklama yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Osman Kavala’ya ve diğer sanıklara yapılan büyük haksızlık hepimizin vicdanını yaralamıştır. Alınan kararın hukuki hiçbir açıklaması yoktur. Ülkemizi öfkeye ve kine teslim etmeyeceğiz. Demokratik hukuk devletinde özgürce yaşayacağız” dedi.

Recep Gören - ANKARA