"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 OCAK 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

Karamollaoğlu’ndan AKP’ye sert tepki

13 Ocak 2020, Pazartesi 20:33
AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın "100 farklı belediye AKP'ye geçiyor" iddiasına sert sözlerle yanıt veren Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, "Bu hakikaten haysiyetsizlik, buna insanlık denilir mi?" dedi.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, partisinin Küçükkuyu Belde Teşkilatı’nın 7’nci Olağan Kongresi’nde açıklamalarda bulunmuştu. Turan, önümüzdeki günlerde, diğer partilerden 100'e yakın belediye başkanının AKP rozeti takacağını söylemişti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın sözlerine cevap verdi.

Partisinin Kahramanmaraş Elbistan 7. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan Karamollaoğlu, sert ifadeler kullandı.

Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Yakında 100 tane belediye AK Parti’ye geçiyormuş. Vay canına! Nasıl olmuş bu iş? Belediye başkanı diyor ki ‘Kusura bakma, ben mecburum bunu yapmaya. Bu beni utandırıyor ama mecburum. Borcu ödeyemiyorum, benden önceki belediye bunu başıma bela etmiş. Hükümet de diyor ki gel benim yanıma ben öderim.

Bu hakikaten haysiyetsizlik ya! Bir de bununla övünüyorlar. Böyle bir mantık olur mu ya? Ülke böyle yönetilir mi? Bunun adına demokrasi denir mi? Buna insanlık denilir mi?

Belediye başkanlarının 100 tanesi geçecekmiş! İktidar partisine geçmeleri belki sağlanır ama ben inanıyorum ki samimi olan herkes bundan dolayı bu iktidara hınç besler."

Etiketler: Karamollaoğlu, AKP, sert tepki
Okunma Sayısı: 214
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Karamollaoğlu’ndan AKP’ye sert tepki

    Bosna Hersek'teki camiye çirkin saldırı

    İsrail'den Nasrallah'a gözdağı

    'Hafter yarın sabaha kadar süre istedi'

    Johnson'dan 'AB ile anlaşma' açıklaması

    'Libya'da ateşkes anlaşması imzalanmasını temenni ediyorum'

    Kanal İstanbul'un maliyetine ilişkin Bakan Turhan'dan açıklama

    İdlib'deki çadır kentlerde durum içler acısı

    Moskova'daki kritik görüşmede gündem Libya

    İçişleri Bakanlığı'ndan 'Kapan-3 Kavaklı Operasyonu' açıklaması

    Avustralya'da sevindiren gelişme

    Lüks otomobil satışlarında en çok tercih edilen markalar belli oldu

    Türkiye Kupası'nda son 16 heyecanı

    Yeni sistem benimsenmedi

    AİHM tek seçenek değil

    Depreme hazır değiliz

    İran yalanı sorguluyor

    Otomotivde 1.5 yıldır kriz var

    2019’un iş cinayeti rakamı: 1736

    En Çok Okunanlar

    Genel

    AİHM tek seçenek değil
    Risale-i Nur'dan

    Namaz tesbihatının ehemmiyeti büyüktür
    M. Latif SALİHOĞLU

    Aynı Kutay, Sabahattin Ali’yi de yaktı
    Hasan ŞEN

    İmtihanlardan da imtihan olacağız
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevat ÇAKIR

    Risale-i Nurda ağaç (3)
    Mehmet KARA

    Dünya bu çılgınlardan kurtulmalı
    M. Said ZEKİ

    Kötülüğün sıradanlaşması ve hukuk
    Yeni Asya'dan Size

    Seferberlik heyecanı dalga dalga yayılıyor
    Genel

    İran yalanı sorguluyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.