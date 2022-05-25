Karamollaoğlu, Uysal’ı ziyaret etti

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi.

DP Genel Merkezde gerçekleşen ve 1 saat 10 dakika süren görüşmede liderler ülke gündemine ilişkin görüşlerini paylaşarak siyasetteki gelişmeleri değerlendirme imkânı buldular. CHP, İYİ Parti, DP, SP, Deva ve Gelecek partilerinden oluşan 6’lı masanın 29 Mayıs’ta yapacağı toplantı öncesi fikir alışverişinde bulunan Uysal ve Karamollaoğlu görüşmenin ardından bir açıklama yapmazken, sosyal medya hesaplarından görüşmeden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Ankara - Recep Gören

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