Kayıpları bir an önce karşılanmalı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye’nin birçok noktasında etkili olan don olayından etkilenen çiftçilerin kayıplarının karşılanması gerektiğini belirtti.

Davutoğlu, X hesabından yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti: “Ziraî dondan etkilenen tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dondan etkilenen tüm bölgelerde meydana gelen ziraî don felâketi, birçok tarım ürününde ciddî zararlara yol açmıştır. Tarım, geleceğimizin teminatıdır; bu nedenle çiftçilerimizin yaşadığı kayıpların bir an önce karşılanması büyük önem arz etmektedir. TARSİM kapsamında bu olayın doğal afet olarak değerlendirilmesi ve gerekli desteğin ivedilikle sağlanması gerekmektedir.” Ankara - Anka

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