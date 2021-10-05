Keyfi rejimin çıktısı talimatlı demokrasi talimatlı ekonomi

"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."
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5 EKİM 2021 SALI - YIL: 52
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