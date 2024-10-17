Kılıçdaroğlu hakkında zorla getirme kararı

CHP’nin 17 Ekim 2023’deki grup toplantısında dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukat Mustafa Doğan İnal’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davaya İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Duruşmaya, müşteki Mustafa Doğan İnal ile Kılıçdaroğlu’nun avukatı katıldı. Duruşmada savunma yapan Kılıçdaroğlu’nun avukatı Uğur Çelik, müvekkilinin ikametgah adresinin Ankara olduğunu belirterek, Ankara’ya talimat yazılmasını talep etti. Müşteki avukatı ise şikayetlerinin devam ettiğini söyleyerek sanık hakkında zorla getirilme kararının çıkarılmasını istedi. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, Kılıçdaroğlu’nun zorla getirilmesine hükmederek duruşmayı erteledi. İstanbul - Anka

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