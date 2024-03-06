Kutuplaştırma siyaseti artık sonuç vermez

Konsensus Araştırma’nın kurucusu Murat Sarı, Erdoğan’ın son dönemde sık sık başvurduğu kutuplaştırma siyasetinin, bu kez sonuç vermeyeceği görüşünde.

VOA Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Sarı, “Safları sıklaştırma siyaseti Cumhurbaşkanı Seçimleri’nde de gündemdeydi. Sonuç alındı mı? Siyasi sonuç alındı. Ama ya ekonomik olarak ne getirdi? Yalnız muhalif seçmen değil iktidara oy veren seçmenlerin bir bölümü de bunu görüyor. Hemen hemen tüm araştırmalarda, her siyasi görüşten seçmen işsizlik, enflasyon, pahalılık, yoksulluk gibi konulardan şikâyet ediyor. Aslında Erdoğan bu durumda en büyük kozuna başvuruyor. Bir taraftan kutuplaştırma diğer taraftan ‘Hizmet için bana oy ver’.” dedi.

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