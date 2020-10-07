Mağduriyetler giderilsin

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddet neticesinde tam bir cendere içinde olduğunu söyledi.

“Sağlık sistemimizin vaziyeti hepimizin malûmu! Vatandaşın sağlığını güvence altına almak yerine birkaç şirketin kazancını “garanti” altına almayı, sistemi iyileştirmek olarak gören bir anlayışın ettikleri ortada” diyen Gültekin Uysal, “Gün aşırı sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddet haberleri alıyoruz. Lakin haberdar olduğumuz şiddet genellikle fiziksel mahiyette. Bunun bir de diğer yüzü var ki, oldukça vahim! En somut örneği, Sadi Konuk Hastanesi’nde canını dişine takarak bizlerin sağlığı için uğraşan asistanların yaşadıkları!” dedi. “Feda edilebilir” görülerek omuzlarına taşıyabileceklerinden fazlası yüklenen, insani şartların ve meslekî kaidelerin dışında mesai saatleri ile boğuşan, eğitimleri sekteye uğrayan asistanların durumuna dikkat çeken Uysal, “Sistemin ‘iyileşmez’ yaralar açacak şekilde şiddet uyguladığı genç tabiplerimizin tez elden mağduriyetlerinin giderilmesini diliyor, bu şiddetin son bulmasını temenni ediyorum” görüşüne yer verdi. Ankara – Recep Gören

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