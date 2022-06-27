‘Mavi Marmara’ meselesi bizim için kapanmış değildir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail’in Mavi Marmara gemisine yaptığı baskında şehit olan Çetin Topçuoğlu’nun ailesine yaptığı ziyaretin ardından, “Uluslararası sularda vatandaşlarımızı şehit etmenin bedeli vardır. İsrail’e mesajım; bu mesele bizim için kapanmış değildir” dedi.

Kılıçdaroğlu, Cemal Kaşıkçı cinayetine ve Suudi Arabistan’ın veliaht prensi Muhammed bin Selman’ın Türkiye ziyaretine ilişkin, “Erdoğan’ı parmağında oynatıyor olabilir ama Türkiye büyük devlettir, topraklarımızda yaptığının bedeli kendisine ödetilecektir” açıklamasını yaptı. Yunanistan’ın adaları silahlandırması konusunda da çok net olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Yunanistan, Kuvayı Milliye’yi iyi bilir. Rahmetli Ecevit ve Erbakan’ı da iyi bilir. Erdoğan ile kayıkçı kavgası yapmaya devam etsinler, az kaldı. O zaman konuşuruz adaları silahlandırıp vatandaşımıza silah doğrultmayı.” dedi. Ankara - Anka

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