Mesele merhamet değil, sadece adalet

Annesi babası cezaevinde bulunan ve kanserle savaşan 11 yaşındaki Hakan Dağdeviren’e ilişkin olarak Hukukçu, DEVA Partili İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu açıklama yaptı.

Yeneroğlu, “11 yaşındaki Hakan Dağdeviren, ‘T Hücreli ALL’ hastası, yani akut kan kanseri. Halen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi hastanesinde yatan ve kemik iliği nakli bekleyen Hakan, ne yazık ki -mevzuata uygun bir yargılama yapılsaydı beraat etmesi gereken, fakat şimdi hükümlü olarak cezaevinde olan- annesine en çok ihtiyacı olduğu bir anda yapayalnız” değerlendirmesini yaptı. Yeneroğlu serbestiyet.com’da kaleme aldığı yazıda, Büyük mağduriyetler doğuran terör örgütü yargılamaları üzerine düşünmek, tartışmak ve hataları telâfi etmek zorundayız. Çünkü bu yükümlülük, ülkenin hukukçuları olarak hukuksuzluklara karşı susan bizlere aittir. Mesele merhamet değil, sadece ve sadece adalettir” dedi.

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