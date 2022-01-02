Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt sosyal medyadan yaptığı paylaşımda zamlara sert tepki gösterdi ve ateş yakarak protesto etti.

Cemal Enginyurt, “Emin olun bu millet sizi Cehennemin ateşinde yakacak. İlk gün, yani seçimlerin ilk günü öyle bir bedel ödeyeceksiniz ki, yanacaksınız” dedi. Enginyurt, “Asgari ücrete zam yaptınız daha işçinin cebine tek kuruş girmedi Doğal gaza zam yaptınız, elektriğe zam yaptınız. Yetmedi, akaryakıta, yetmedi geçmediğimiz köprülere zam yaptınız. Milletin ocağına ateş düşürdünüz, milleti yaktınız” dedi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 324

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.