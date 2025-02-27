Müslüman ülkeler BM kararlarını uygulamalı

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Meclis’te basın toplantısı düzenledi.

Bekin, ABD Başkanı Donald Trump’ın, uluslararası hukuku hiçe sayan bir anlayışla 2 milyondan fazla Filistinlinin Ürdün veya Mısır’a gönderilmesi ve Gazze’nin ABD tarafından sahiplenilmesini öngören planını hatırlattı. Trump’ın asıl maksadının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze’ye yönelik yarım kalmış planını hayata geçirmek olduğunu söyleyen Bekin, Gazze kıyı şeridine 36 kilometre mesafede doğal gaz rezervinin tespit edilmesinin, Trump’ın Gazze konusundaki ısrarını ortaya koyduğunu vurguladı. ABD Başkanı Trump’ın Gazze planının kabul edilemez olduğunu belirten Bekin, bütün Müslüman ülkelerin bir araya gelerek, uluslararası hukukun ve BMGK’nin aldığı kararların tatbik edilmesi hususunda gereken adımları atmalarını beklediklerini ifade etti.

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