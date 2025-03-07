Müslüman ülkelerin sessizliği İsrail’i cesaretlendiriyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İslam ülkelerinin büyükelçileri ile bir araya geldiği iftar programında konuştu.

Filistin’de yaşanan savaşın bütün dünyanın meselesi olduğunu vurgulayarak, ‘’Filistin’i sadece bölgenin bir sorunu olarak görenler yanılmışlardır. Bu yanılgı kaybedişe dönüşmeden tüm devletler elini taşın altına koymalıdır. 15 ay süren soykırım döneminde Müslüman ülkelerin çekingen tavrı ve kimi devletlerin desteği İsrail’i daha cesaretlendirmiş ve on binlerce mazlumun hayatına mal olmuştur’’ ifadelerini kullandı. Ankara - Anka

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