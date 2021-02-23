Öğretmen atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmen atamalarına ilişkin 'Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin daha atamasını yapacağız. Yeni yapacağımız 20 bin öğretmen atamasının şimdiden eğitim öğretim camiamıza, milletimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"2002 yılından bugüne kadar toplam 693 bin öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdik. Bu vesileyle öğretmen adaylarımızla bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin daha atamasını yapacağız. Bu öğretmenlerimizin de katılımıyla yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Yeni yapacağımız 20 bin öğretmen atamasının şimdiden eğitim öğretim camiamıza, milletimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Erdoğan, "Uzaktan eğitime başladığımız 23 Mart 2020'den bugüne kadar 180 milyona yakın canlı ders yapılmıştır." ifadesini kullanarak, "657 bini salgın döneminde olmak üzere bugüne kadar toplam 2 milyon tablet bilgisayarı öğrencilerimize ulaştırdık." dedi.

"Kovid-19 salgınıyla eğitim öğretimde dijitalleşme hiç olmadığı kadar öne çıktı"

Kovid-19 salgınıyla eğitim öğretimde dijitalleşmenin hiç olmadığı kadar öne çıktığını belirten Erdoğan, "Bir tarafta kaybederken öbür tarafta dijitalleşmeyle çok farklı bir mesafe aldık." şeklinde konuştu.

'Herhangi bir rehavet çökerse, bedelini ödeyemeyiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19'la mücadele ile ilgili, "Şu anda dünyada aşılamayı en başarılı şekilde yürüten ülke Türkiye." dedi.

"Kovid-19 vaka sayılarındaki düşüşle orantılı şekilde önümüzdeki dönemde yeni adımlar atmaya devam edeceğiz." ifadesini kullanan Erdoğan, Kovid-19 aşısı ile ilgili de "Yeni takviyeler yine alıyoruz çünkü herhangi bir rehavet çökerse Allah göstermesin altından kalkamaz, bedelini ödeyemeyiz." şeklinde konuştu.

Yüz yüze eğitim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitime ilişkin ise "En kısa zamanda öğretmenler ile öğrencilerimizi buluşturmak için yoğun gayret sarf ediyoruz." dedi.