İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin dördüncü kuruluş yıl dönümü için İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen kutlama faaliyetinde konuştu.

Akşener, “Bizim için ortak akıl, demokrasinin olmazsa olmazıdır. O nedenle milletimiz yetkiyi verdiğinde; kararları ortak akıl ile alacak, ülkemizi tek bir kişinin hükmüne sokan Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nden kurtulacağız. İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile milletvekilliğini daha aktif, sahada milletimizi dinleyen ve Meclis’te milletimizin sorunlarına çare arayan, aynı olması gerektiği gibi, yeniden, kutlu bir görev haline getireceğiz. (...) Yaptım ettimlerle, oldu bittilerle hareket etmek yerine, her kararımızda, milletimize başvuracağız. ‘Bir kesime değil, herkese hizmet’ anlayışımızı istisnasız tüm vatandaşlarımıza hissettireceğiz” dedi. İstanbul - Anka

Okunma Sayısı: 161

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.