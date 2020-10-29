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29 EKİM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Pişman etmedin, destek çıktın

29 Ekim 2020, Perşembe
İYİ Parti Lideri Akşener boykot çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek “Takındığın bu tavırla Macron’u pişman etmedin bilÂkis Macron’a destek çıktın” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fransa’yı boykot çağrısını eleştirdi. Akşener, Türkiye’nin karakterinin saygısızlık yapana hakaret etmek değil, pişman etmek olduğunu belirterek, “Ama bu, lafla olmaz. Ağız dalaşına girmek, güçsüzlerin, acizlerin başvurduğu bir yoldur. Güçlü olan, ağız dalaşına girmez. Güçlü olan, ‘Ey Fransa, Ey Amerika, Ey İsrail’ deyip, perde arkasında al gülüm, ver gülüm yapmaz. Güçlü olan, vatandaşını boykota çağırıp, kendi işini milletine yıkmaz. Güçlü olan, gerekeni yapar” dedi. 

Güçlü olmak istiyorsan adaleti hakim kıl

Partisinin grup toplantısında konuşan Meral Akşener, güçlü olmak için, akıllı bir dış politika yürütmek gerekli olduğunu ifade ederek, “Güçlü olmak için, üreten, sağlam bir ekonomiye sahip olmak gerekir. Güçlü olmak için, memlekette demokrasiyi, hukuku ve adaleti hakim kılmak gerekir. Hakarete karşı, daha büyük bir hakaretle cevap verirseniz, Macron’un Fransız kamuoyundaki gücünü arttırırsınız. O nedenle Sayın Erdoğan’a sesleniyorum; Takındığın bu tavırla, Macron’u pişman etmedin, bilâkis Macron’a destek çıktın. Türk dış politikasını, egona meze yapmaktan artık vazgeç. Yabancı ülkelerin ergen tavırlı liderlerine, hak ettikleri cevabı, aynı ergen tavırla değil, devlet adamlığıyla ver. Bulunduğun makama yakışan da, ülkenin menfaatine olan da budur” diye konuştu.

İktidar vatandaşına yabancı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Malatya’da ülkenin gerçekleri ile yüz yüze geldiğini de ifade eden Akşener şunları söyledi: “Bir vatandaşımız ‘Eve ekmek götüremiyoruz’ deyince, durumu ‘abartılı bulup’, dertli vatandaşa ‘Al sen keyif çayı iç’ dedi. İşte size vatandaşına yabancılaşmış bir iktidarın, ve onun başındaki insanın geldiği son durum. Gerçekten ibretlik… Yazıklar olsun! Dolar 8 lirayı geçmiş, Euro 10 liraya yürüyor. Bu tabloya bakınca, senin keyif çayı içesin geliyor mu Sayın Erdoğan? Gençlerin yaklaşık üçte biri işsiz, üçte ikisi memleketten umudu kesmiş. Onların yüzüne bakınca, senin keyif çayı içesin geliyor mu Sayın Erdoğan? Açlık sınırı asgarî ücreti geçmiş. Yoklukla boğuşan vatandaşına bakınca, senin keyif çayı içesin geliyor mu Sayın Erdoğan? Benim gelmiyor. Bu cefakâr milletin de gelmiyor Sayın Erdoğan.” 

HABER: FATİH KARAGÖZ - ANKARA

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