'Siftahsız dükkân kapatıyoruz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya’da yaptığı esnaf ziyaretinde ayakkabı satıcısına “İşleriniz nasıl?” diye sordu. Kılıçdaroğlu’na sorunlarını anlatan esnaf “Berbat! Neredeyse siftahsız kapatma durumuna geldik” diye yakındı.

“ÜLKEDE HUZUR OLSUN”

Kılıçdaroğlu’nun ilk ziyaret ettiği bir perdeci esnafı, “Piyasayı biliyorsunuz, işler iyi değil. Bu koronavirüsten sonra işler daha da kötü oldu” dedi.

Bu sözlere karşılık Kılıçdaroğlu, “Bizler elimizden geleni yapıyoruz. Yani böyle her yaptıkları yanlışın peşinde değiliz. Neler yapılması gerekir anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü sonuçta bu ülke hepimizin. Esnafın, sanayicinin, küçük KOBİ’nin ve çiftinin kazanması lazım ki ülkede huzur olsun” diye konuştu.