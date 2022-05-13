Sığınmacıları Meclis’te görüşelim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hükümetin Suriye meselesinde sorunu görmezden gelmeye devam ettiğini söyledi.

Ahmet Terzi - ANKARA

Akşener, “Suriyeli sığınmacılar ile ilgili Meclisimizi; ‘Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’ üzerinde gerekli değişikliği yapmaya, özel bir oturumla ve milletimizin gözleri önünde her bir siyasi parti olarak meseleye bakışımızı ve çözüm önerilerimizi ortaya koymaya davet ediyorum” açıklamasını yaptı.

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İktidarın sığınmacı politikası da tutarsız

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Çeviköz, “İktidarın Suriyeli sığınmacılar konusunda nasıl bir politika izlediğini biliyor musunuz? Dört defa düşünce değiştirdiler. Bir gün kalkıyoruz; iktidar yetkilileri ‘Suriyeli sığınmacıları göndereceğiz’ diyor. Yatıyoruz, ertesi gün kalkıyoruz; iktidar yetkilileri ‘Suriyeli sığınmacıları göndermeyeceğiz’ diyor. Yani Pazartesi, Çarşamba, Cuma gönderiyorlar; Salı, Perşembe, Cumartesi göndermiyorlar. Pazar günü Suriyeliler, mutlu bir şekilde gönderilip gönderilmeme konusunda herhangi bir huzursuzluk yaşamadan dinleniyorlar” dedi.

Ankara - Anka