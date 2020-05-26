Şiirden hapse girdi, yazıdan içeri atıyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, iktidarı eleştirerek fikir ve düşünce hürriyetinin, adaletin, demokrasinin temel unsurları olduğunu ancak bunları çiğnemekten imtina etmeyenlerin olduğunu belirtti.

Karamollaoğlu, “Düne kadar insanlar, kendilerinin şikâyet ettiği hususları, şartlar değişip kendileri hâkim hâle gelince aynen kendileri uygulamaya başlıyor, aynen, tıpatıp. Şiirden seni hapse atıyorlar, sen de bir yazı yazdı diye başka birisini attırıyorsun hapse. Ne fark var?” diye konuştu. Karamollaoğlu, şunları söyledi: “Buradaki mesele, yönetim anlayışı. Yönetimdeki yetkilerin hangi noktaya kadar gidebileceği, nasıl sınırlandırılabileceği. Onun için biz, “hak” mefhumunu, “adalet” mefhumunu” her şeyin üstünde tutuyoruz; hakkın hâkim olmasını, hangi şartlarda olursa olsun. “Doğru” ile “hak” her zaman aynı şey değildir. “Doğru”, şartlara göre değişir. Misal diye verilir; kış gelince palto giyersiniz, doğrudur; yazın da çıkartırsınız, o da doğrudur. Yani palto giymek hak vesilesi değildir. Hak, değişmeyen doğrudur.”