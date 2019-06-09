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Siyaset dostlukları bozmasın

09 Haziran 2019, Pazar 21:00
“Siyaset dilinin çok sert ilerlediğini belirten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, insanların dostluk ve arkadaşlıklarına zarar gelmemesi adına bu dilin ilçelerde hÂkim olmamasını diledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bu siyasetçiler ayrı bir millettir. Gelirler löm löm konuşurlar, sizi birbirinize düşürürler ondan sonra defolup giderler. Sonra siz apartman komşunuzla kötü olarak kalırsınız” dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Sancaktepe ve Pendik’te İYİ Parti’nin seçim çadırlarını ziyaret etti. İlk olarak Sancaktepe Samandıra Saat Meydanı’ndaki çadırda partililerle buluşan Akşener, siyasetin Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı olarak bölündüğünü dile getirdi. Bu dönemde siyaset dilinin çok sert ilerlediğini belirten Akşener, insanların dostluk ve arkadaşlıklarına zarar gelmemesi adına bu dilin ilçelerde hakim olmamasını diledi.

‘Damat Bey’in TV’si naklen yayınladı’

Akşener, bir basın mensubunun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisine yönelik “stajyer İçişleri Bakanı” ifadesini yorumlamasını istemesi üzerine şöyle konuştu; “İftiracıları muhatap kabul etmiyorum ama ilginç bir şey var. Ben kendisinin bir psikiyatriste görünmesini tavsiye ediyorum. Kato Dağı’ndaki meşhur namazla ilgili tek kelime konuşmadım. Onu, o gün “Damat Bey’in televizyonu naklen yayınladı. Sayın Soylu’yu gerçekten itibar olarak çok zora düşürecek görüntüyü naklen yayınladılar. Bugüne kadar ilk defa oluyor. İki, Trabzon’a gitti, Trabzon’da yuhalandı. Şimdi Sayın Soylu, anladığım kadarıyla damat Berat’la olan problemini şuuraltı bana yönlendirdi ama yanlış. İftiracılar muhatabım değil. Ama bu iş gittikçe ağırlaşacak gibi görünüyor. Bir psikiyatriste gitmesinde fayda var. Eski dost olarak söylüyorum.” 

Keşke herkesin Cumhurbaşkanı olsaydı

Akşener, daha sonra Pendik’e geçerek Kuş Parkı’nda, İYİ Parti Demokrasi Çadırı’nı ziyaret etti, partili gençlerle horon oynadı. Meral Akşener, burada yaptığı konuşmada vatandaşlardan belediye başkanlığı seçiminde beş yıl boyunca şehirlerine hizmet edecekleri kişiyi seçeceklerini söyleyerek, kimsenin akrabalarıyla komşularıyla kötü olmamasını istedi. Meydanda bulunan ve Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım için oy isteyen görevlilere de başarı dileğinde bulunan Akşener, İstanbul için kim hayırlı olacaksa onun kazanmasını istedi. 31 Mart gecesi ve 1 Nisan’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı konuşmaları mutedil olarak niteleyen Akşener, “Keşke yaptığı konuşmaların arkasında kalsaydı. Keşke sadece AK Parti’nin değil hepimizin Cumhurbaşkanı olma fırsatını kullanabilmiş olsaydı ama olmadı” ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: akşener
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