Siyasî tutukluluk hiç olmamalı

AKP’nin kurucularından, eski TBMM Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, TV 100’de katıldığı bir programda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Arınç, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin “Siyasi tutukluluk hiç olmamalı. Demirtaş için de demiştim. Esenyurt’tan başlayarak hepsi için yargılamalarda önce iddianame yazılır, suça mahkeme karar verir. Ondan sonra tutuklama ve benzeri hususlar değerlendirilir. Bir büyükşehir belediye başkanının tutuksuz yargılanması esas olmalı” dedi. Arınç diploma iptalinin de yanlış olduğunu söyledi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 364

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.