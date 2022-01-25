Sonucu birlikte paylaşacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüştü.

Kılıçdaroğlu güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili çalışmaların yeni sonuçlandığını belirterek, “Son derece verimli ve güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem dolayısıyla altı siyasî partinin bir araya gelip, Türkiye’nin ufkunu açması, yeni bir yol haritası açması, son derece değerli. Bizim siyaset tarihimiz açısından da son derece değerli bir çalışma. Bu çalışmayı önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacağız. O konuda da liderler olarak bir araya gelip kamuoyuyla paylaşacağız. Bizim için, bizleri dinleyen vatandaşlar için son derece değerli. Türkiye’ye yeni bir ufuk açma kararlılığımızı gösteriyor” dedi. Babacan da altılı komisyonun Çarşamba akşamı bir araya geleceğini dile getirerek, “İletişimin takvimini, yöntemini beraberce konuşup bir karara bağlayacaklar. Biz arkadaşlarımıza yetki devrini çoktan yapmış durumdayız. Komisyon neye karar verirse DEVA Partisi olarak komisyonun kararına uyarız” diye konuştu.

Ankara - Anka